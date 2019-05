Szakképzés

A Szakma Sztár Fesztivál idei helyezettjeit köszöntötték a Parlamentben

Emléklapot adtak át az 52 szakmában március 12-13-án tartott döntő szakmánkénti első három helyezettjének, valamint tanáraiknak. 2019.05.07 11:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A XII. Szakma Sztár Fesztivál országos szakmai versenyek helyezettjeit, felkészítőit köszöntötték kedden a Parlamentben, és emléklapot adtak át az 52 szakmában március 12-13-án tartott döntő szakmánkénti első három helyezettjének, valamint tanáraiknak.



Az ünnepségen Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára kiemelte, hogy a változások korát éljük, de a megszerzett tudás, jártasság mindig érték marad, a munkaerőpiac mindig keresni fogja a megbízható mesterembereket. A kormány folyamatosan dolgozik a szakképzés fejlesztésén a naprakész, versenyképes szaktudás oktatása érdekében - tette hozzá.



Parragh László, a Szakma Sztár Fesztivált szervező Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a szakképzés fejlesztésében a kamara folyamatosan tudott haladni, kulcspillanatot jelent majd a kormány szakképzés 4.0 stratégiájának bevezetése, amely magasabb szintre emeli a szakoktatást.



Az MKIK tavaly szeptemberben rendezte meg az EuroSkills versenyt, az európai szakmai versenyek döntőjét, ahol 28 országból, 37 szakmában 525 versenyző vett részt. A rendezvényt mintegy 100 ezren keresték fel, a magyar versenyzők sikeresen szerepeltek, három arany, három ezüst és három bronz érmet, és kilenc kiválósági érmet szereztek, emlékeztetett a kamara elnöke.



A budapesti EuroSkills rendezvény elnyerte a Global Eventex Awards, a rendezvények legnagyobb nemzetközi versenyének ezüst érmét az oktatási kategóriában - tette hozzá.



Az MKIK az országos szakmai versenyeket az ITM megbízásából 65 szakképesítésben hirdette meg nappali tagozaton végzős szakiskolai és szakközépiskolai tanulóknak. Az írásbeli szakaszban 6841 tanuló vett részt, a legjobb eredményt elérők kerültek a szakmák válogatóiba, ahol 508 versenyző diák elsősorban gyakorlati feladatokat oldott meg.



A Szakma Sztár Fesztiválon lebonyolított döntőbe 52 szakmából 229 diák jutott be 107 oktatási intézményből. A Hungexpo területén tartott rendezvényt mintegy 20 ezer látogató kereste fel, ebből 9 ezer diák a területi kereskedelmi és iparkamarák szervezésében. A 9 ezer diák 70 százaléka pályaválasztás előtt álló, 7.-8. osztályos általános iskolai tanuló volt.



A "2015. a külhoni magyar szakképzés éve" folytatásaként a Miniszterelnökség szervezésében 3 szakmában 3 versenyző is indult a fesztiválon Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból, ők a Miniszterelnökség különdíját vették át.



Az országos szakmai versenyeket 840 közreműködő, és 500 szervezet is segítette.



Az MKIK 2020-ban is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója versenyt, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt, valamint a Szakma Sztár Fesztivált.