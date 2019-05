Programajánló

Közszolgálati és rendvédelmi napot szervez a Csodák Palotája

A rendezvényen 15 szakmai partner 80 munkatársa lesz jelen, akik interaktív standoknál nyújtanak betekintést munkájukba. 2019.05.07 11:22 ma.hu

Közszolgálati és rendvédelmi nap lesz a Csodák Palotájában május 8-án - mondta az intézmény ügyvezető igazgatója az M1 aktuális csatornán kedden.



A tavalyi Csopa Tűzoltónap sikerén felbuzdulva idén olyan szervezeteket, intézményeket, testületeket és egyesületeket mutatnak be, amelyekkel a gyermekek nap mint nap találkoznak, de viszonylag keveset tudnak működésükről - tette hozzá Mizda Katalin.



Paszternák András, a Csodák Palotája tudománykommunikációs vezetője azt mondta, hogy a rendezvényen 15 szakmai partner - többek között a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, a Rendőrmúzeum, a Kresz Géza Mentőmúzeum, az Országos Meteorológiai Szolgálat - 80 munkatársa lesz jelen, akik interaktív standoknál nyújtanak betekintést munkájukba. Az óvodások, általános és középiskolások ismeretterjesztő előadásokon is részt vehetnek és kipróbálhatják a Csodák Palotája 250 interaktív eszközét - fűzte hozzá.



A rendezvényen részt vesz a tavaly alakult Nemzeti Népegészségügyi Központ is, amelynek munkatársai bemutatják a víz- és légszennyezettség mérésének folyamatát - ismertette Paszternák András.