Választási csalással vádolja a Jobbikot a Mi Hazánk

Novák Előd a feljelentés benyújtása előtt újságírókkal közölte: a Jobbiknak az európai parlamenti (EP-) választásra gyűjtött ajánlóívein több olyan személy adata szerepel, aki korábban ugyan a Jobbikot támogatta, ám tudomásuk szerint ez alkalommal kizárólag a Mi Hazánknak írt alá.



Az a gyanújuk, hogy a korábbi támogatók adatait törvénytelenül használta fel az "egykor jobboldali párt", ami a "szervezett politikusbűnözés" példája - tette hozzá.



Elmondta: minderre azután derült fény, hogy kampányfőnökként egy formalevelet tett közzé, amelynek segítségével a választók megtudhatják a Nemzeti Választási Irodától, mely pártok ívén szerepelnek ajánlóként az adataik. Többen azt a választ kapták, hogy a Mi Hazánk mellett a Jobbik ajánlóívein is szerepelnek az adataik, miközben évek óta megszüntettek minden kapcsolatot a "balliberálissá vált párttal" - mondta Novák Előd. Szerinte ez lehet a magyarázata annak, hogy feltűnően gyorsan adta le "a 6 százalékosra zsugorodott Jobbik" az EP-listaállításhoz szükséges számú ajánlást.



Bertók Márton, azok egyike, akiknek a neve a Mi Hazánk mellett felkerült a Jobbik ajánlóívére is, a sajtótájékoztatón közölte, hogy a választási csalás mellett személyes adatokkal visszaélés gyanúja miatt is feljelentést tesz.



Kérdésre válaszolva Novák Előd közölte: a Mi Hazánk önállóan állít főpolgármester-jelöltet az önkormányzati választásokon, a jelöltet néhány napon belül megnevezik.