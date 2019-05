Környezetvédelem

Megtisztítják a szovjet hadsereg hulladékaitól az esztergomi Strázsa-hegy környékét

A volt katonai terület két helyszínen is szennyezett. Ezek a területek ivóvízbázisok közelében, kiemelten érzékeny területen találhatók. 2019.05.03 08:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) megkezdte az esztergomi Strázsa-hegy közelében lévő volt szovjet gyakorló- és lőtér környezeti kármentesítését, a 2,7 hektáros területen jelentős az üzemanyag- és fémszennyezés - közölte az intézmény kommunikációs referense az MTI-vel pénteken.



Kálmán Gergely elmondta, a korábbi környezetvédelmi felmérések szerint a volt katonai terület két helyszínen is szennyezett. Ezek a területek ivóvízbázisok közelében, kiemelten érzékeny területen találhatók.



A szovjetek által létesített volt üzemanyag-tároló területén a talaj szénhidrogénnel szennyezett. A DINPI strázsa-hegyi bemutatóközpontja melletti négy tavat harckocsiúsztatónak használták, ott az iszapban fémeket is kimutattak.



A 400 millió forintba kerülő munkálatok során az üzemanyag-tárolónál a szennyezett földet kitermelik, a tavakban lévő szennyezett iszapot pedig szikkasztás után ártalmatlanítják. A beavatkozás előtt a halakat, kétéltűeket, hüllőket ideiglenes élőhelyre telepítik.



A tavak kármentesítésével és az élőlények visszatelepítésével őszre végeznek. A volt üzemanyag-tárolónál a betonlétesítmények bontását is elvégzik, itt 2021 augusztusára állhat helyre a természetes állapot.



A területet már a monarchia idején katonai gyakorlatokra használták. Az első világháború után Esztergom határvárossá vált, ezzel megnőtt katonai szerepe. A második világháború után 1956-ig a Strázsa-hegy a magyar honvédség gyakorlótere volt, 1956-tól a szovjet déli hadseregcsoport harckocsizó és vegyvédelmi alakulatai használták.



Az 1997-ben alapított Duna-Ipoly Nemzeti Park Magyarország leggazdagabb élővilágú nemzeti parkjainak egyike, a fővárostól északra 60 ezer hektárnyi területen, a Pilis és a Börzsöny hegység nagyobb részén, a Duna és az Ipoly folyók között helyezkedik el.