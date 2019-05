Állati jó programajánló

Tematikus medvenapot tart vasárnap a Nyíregyházi Állatpark

Látványetetésekkel, mézkóstolással, ismeretterjesztő előadással és számos medvés kísérőprogrammal várják a látogatókat a nemzetközi medvenap alkalmából vasárnap a Nyíregyházi Állatparkba. 2019.05.02 21:30 ma.hu

A Happy Bears Day elnevezésű rendezvény célja, hogy minél többet megtudjanak a park vendégei a világon élő nyolc medveféléről, azaz a fekete-, a barna- és az örvös medvékről, a jegesmedvéről, a pápaszemes, a maláj és az ajakos medvékről, valamint az óriáspandáról. A medvenapon az érdeklődők játékos formában ismereteket szerezhetnek a sóstógyógyfürdői látványosságban tartott három medvefajról - mondta Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark zoológiai osztályvezetője-szóvivője csütörtökön az MTI-nek.



A vasárnap délelőtt kezdődő programsorozat nyitányaként a Viktória-házban rendeznek mackókiállítást, de kézműves sarokkal, valamint vetélkedőkkel is várják a gyerekeket a szervezők.



A színpadnál mézkóstolót és méhészeti bemutatót tartanak, majd a jegesmedvék, a barnamedvék és a pápaszemes medvék látványetetése következik, akiknek ezen a napon "macitortával" kedveskednek gondozóik.



Az érdeklődők a Nyíregyházi Állatpark ismeretterjesztő mesekönyvének, a Medvés Könyvnek a szerzőivel is találkozhatnak, a program zárásaként pedig Biácsi Alexandra, a park állatorvosa osztja majd meg tapasztalatait az Ázsiában élő, az illegális medveepe-kereskedelem miatt veszélyeztetett medvefajok helyzetéről.



A nyíregyházi medvenapon egyébként minden a medvékről fog szólni: a botanika rajongói láthatnak medvetalp kaktuszokat, az állatpark éttermében lesz medvehagymával ízesített menü és medvehagymás pogácsa, a fagyizókban pedig macifagyit is kérhetnek majd a gyerekek.