Bűncselekmény

Kilenc évet kapott a törökszentmiklósi csavarhúzós rabló

A fiatal férfit a rablás mellett azzal is megvádolták, hogy korábban drogot - szintetikus kannabinoidot és a kristály néven ismert pentedront - is vásárolt. 2019.04.30 00:30 ma.hu

Kilenc év fegyházbüntetésre ítéltek egy huszonéves férfit, aki az első fokú, nem jogerős ítélet szerint két éve csavarhúzóval fenyegetőzve kirabolt egy törökszentmiklósi divatüzletet - közölte a Szolnoki Törvényszék sajtóosztálya hétfőn.



A Szolnoki Járásbíróság hétfőn a férfit felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt ítélte el.



A férfi 2017. december 20-án délután, néhány perccel zárás után kopogott be az üzletbe. Az eladó kinyitotta az ajtót, hogy megkérdezze, mit szeretne. Ekkor a vádlott, aki az arcát rongydarabbal takarta el, betolta az ajtót, és egy húszcentis csavarhúzót a nő felé tartva azt mondta, "ha átadja a bevételt, nem esik bántódása". A sértett átadta a pénzt, a vádlott pedig távozott.



A fiatal férfit a rablás mellett azzal is megvádolták, hogy korábban drogot - szintetikus kannabinoidot és a kristály néven ismert pentedront - is vásárolt.



A vádlott és védője a büntetés enyhítéséért fellebbezett.