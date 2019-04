EP-választás

Több mint kétmillió forint bírságot szabott ki az NVB a vissza nem vitt ajánlóívek miatt

hirdetés

Kétmillió 205 ezer forint bírságot szabott ki a határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A testület hétfői ülésén 13 ügyben hozott határozatot, a megbírságolt pártoknak ívenként ezer forint bírságot kell befizetnie a Nemzeti Választási Iroda (NVI) számlájára, a legtöbbet, 1 millió 210 ezer forintot az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak.



A jogszabály szerint az ajánlások gyűjtésére és a listák bejelentésére április 23-án 16 óráig volt lehetőség. A pártoknak a rendelkezésükre bocsátott összes ívet vissza kellett adniuk az NVI-nek, amelyik párt ezt elmulasztotta, megbírságolták. A bírságot az NVB szabta ki hivatalból, ennek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság olyan, ajánlást nem tartalmazó ív után, amelyet a határidő lejártát követő napon adnak le.



Az NVB hétfőn döntött a bírságokról. A legtöbbet, 1 millió 210 ezer forintot az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak kell fizetnie. A Haza Pártja 562, a Mi Hazánk Mozgalom 92, a Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt 69, a Magyarországi Nemzetiségek Pártja 58, a Magyar Munkáspárt 51, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 48, a Demokratikus Koalíció, a Lehet Más a Politika és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 28-28, a Momentum Mozgalom 26, a Magyar Gazdaság Párt 3, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 2 ajánlóívet nem adott le a határidőig.



Jogorvoslatért a Kúriához fordulhatnak az érintettek az NVB határozatával szemben. A jogerős határozat ellenére be nem fizetett bírságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtja be.



Az EP-választáson induló, és az NVI-től az ajánlóíveket kikérő pártok közül a Demokraták Pártja, a Platón Párt és a Tea Párt Magyarország tudott elszámolni az összes átvett ajánlóívvel.



A törvény nem tesz különbséget abban a tekintetben, hogy a pártok az ajánlóíveket milyen okok miatt nem vitték vissza; az NVB-nek egységesen minden egyes hiányzó aláírásgyűjtő ív után ezer forintos bírságot kell kiszabnia, akár elveszítették, akár ellopták, vagy csak az előírt határidő után vitték vissza őket.



Az öt évvel ezelőtti EP-választáson az NVB 92 millió forint bírságot szabott ki a vissza nem vitt ajánlóívek miatt, bár akkor ívenként több mint 50 ezer forint volt a bírság.