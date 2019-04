Programajánló

Mentőkutyás családi napot tartanak Jászberényben

Pénteken volt a mentőkutyák világnapja, ebből az alkalomból mentőkutyás családi napot tartanak Jászberényben - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap déli híradójában.



Elsősorban családi programokkal várják az érdeklődőket, lesznek kutyás bemutatók is. A rendezvényen a mentőkutyás szervezetek 8 személyautót és több tonna kutyatápot is kapnak.



A tudósításban elhangzott: a magyar mentőkutyás szervezeteknek 15 tagszervezete van az országban. Az év minden napján 120 kiképzett kutya áll készenlétben, hogy segíthessen a bajbajutottakon. Az országhatárokon túl is bevetették már az állatokat: Törökországban, Indonéziában és Indiában is részt vettek mentésben.