Színes

Nevet változtatott Kis Grófo, a bulibáró

"Kedves ismerőseim/rajongók!



Nagyon nagy örömmel jelentem be, hogy a Grófo név most már hivatalosan is szerepet kapott az életemben!



A teljes nevem: Grófo-Kozák László Úgy gondoltam, hogy az egész ország Kis Grófo néven ismert meg és nem utolsó sorban édesapámat is Grófo néven ismerik, szóval itt volt az ideje, hogy hivatalossá tegyük!



Süssön rátok a nap fényesen!" - írja Facebook-oldalán az énekes.