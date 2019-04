Gyász

Elkezdték fertőtleníteni azt a lakást, ahol februárban két holttestet találtak Miskolcon - videó

hirdetés

Elkezdték fertőtleníteni azt a lakást, ahol februárban két holttestet találtak Miskolcon. A lakók évek óta panaszkodtak a bűzre. Február közepén rendőrök hatoltak be a lakásba, ahol megtalálták az ott élő férfi holttestét, és egy mumifikálódott nőét is, aki jóval régebb óta lehetett halott. Viszont azóta újabb hónapok teltek el. Most a Miskolci Ingatlankezelő kezdte el a fertőtlenítést.