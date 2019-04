Állati jó programajánló

Föld Fesztivál, tavaszi sokadalom és gorillanap az Állatkertben

2019.04.26 12:41 ma.hu

Idén húsvét hétfőre esett a Föld napja, ezért az Állatkert néhány nappal eltolva, péntektől vasárnapig rendezi meg a világnaphoz kapcsolódó Föld Fesztivál névre keresztelt hagyományos, háromnapos programját - mondta el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.



Kiemelte: idén fűszerszimatolással, méhészeti bemutatóval, a hulladékhasznosításhoz kapcsolódó kreatív kézműveskedéssel és játékos feladatok sokaságával készülnek, de a látogatók az állatkert állatmentő munkájával és a természetvédelmi őrök tevékenységével is megismerkedhetnek.



A Föld fesztiválon a városligeti intézmény számos partnerszervezete jelen lesz, többek között a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a FÖRI természetvédelmi őrszolgálata, az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézete, az ELTE Konfuciusz Intézet, a Magyar Talajtani Társaság, a Csodabogarak Alapítvány és a Környezeti Nevelési Egyesület is. Így a szokásos programokon felül talajtani kísérletekkel, rovaros játékokkal, vasárnap pedig a vízi élővilággal foglalkozó interaktív mozgó laboratóriummal is várják a családokat.



Hanga Zoltán elmondta, hogy idén két külön program is kapcsolódik a fesztiválhoz. Szombaton az emberszabású majmokat bemutató állatházban és környékén külön gorillanapot is tartanak, amelyen az állatokat bemutató előadás mellett szó lesz a fajt érintő veszélyekről és arról is, mit lehet tenni a megmentésük érdekében.



A gorillanap egyik kiemelkedő eseménye lesz az állatkerti gorillacsapat két legidősebb tagja, Liesel és Golo köszöntése is. Kettejüknek három kölyke született és cseperedett fel, és mivel most ünneplik közös életük harmincadik évfordulóját, a gondozók ünnepséget rendeznek számukra - fűzte hozzá.



A szóvivő elmondta, hogy a másik tematikus programra a Holnemvolt Várban kerül sor, ahol tavaszi sokadalommal várják elsősorban a kisgyermekes családokat. Ezen a helyszínen többek közt bábszínházzal, papírszínházzal és táncházzal készülnek, a mesterségbemutatók és a háziállatsimogató mellett.