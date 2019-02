Gyász

Meghalt Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész

Életének 80. évében vasárnap meghalt Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész - közölte a Legfőbb Ügyészség kommunikációs és sajtóosztálya az MTI-vel.



Györgyi Kálmán 1939-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1964-ben, utána ott kezdett oktatni. 1979 és 1985 között a kar dékánhelyettese, 1989 és 1990 között a dékánja volt.



A rendszerváltástól, 1990-től újraválasztását követően, 2000 tavaszáig töltötte be a legfőbb ügyészi posztot.



Később az igazságügyi tárcánál az új büntető törvénykönyv előkészítésének miniszteri biztosává, majd miniszteri főtanácsadóvá nevezték ki.



Györgyi Kálmán az Európai Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) felügyelőbizottsági tagja is volt.



2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét a Csillaggal, emellett magas állami kitüntetésben részesült Németországban és Ausztriában is.



Györgyi Kálmánt az ügyészi szervezet saját halottjának tekinti - áll a Legfőbb Ügyészség közleményében.