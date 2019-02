Fővárosi Közgyűlés

Kisebb légszennyezettségnél is tájékoztatnák a budapestieket

Ha a fővárosi légszennyezettség szintje az egyes légszennyező anyagok esetében meghaladná az egészségügyi határértéket, de még nem érné el a szmogriadó tájékoztatási fokozatához jogszabályilag rögzített értéket. 2019.02.14 20:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosi önkormányzat a jövőben már akkor is tájékoztatná a budapestieket a levegő minőségének romlásáról, ha a fővárosi légszennyezettség szintje az egyes légszennyező anyagok esetében meghaladná az egészségügyi határértéket, de még nem érné el a szmogriadó tájékoztatási fokozatához jogszabályilag rögzített értéket - derült ki a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésére benyújtott előterjesztésből.



A Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes által jegyzett - a budapest.hu oldalon közzétett - előterjesztés elfogadásával a testület dönthet arról, hogy ha az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a budapesti légszennyezettségi helyzetről indokolt a Budapesten tartózkodókat tájékoztatni, a megelőzéshez való hozzájárulás érdekében a Nemzeti Népegészségügyi Központ által elkészített rövid távú értékelést - átmeneti intézkedésként, a fővárosi önkormányzat önként vállalt közcélú tájékoztatási feladatának részeként - a főpolgármester változatlan tartalommal, sajtóközlemény formájában közzéteszi.



A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi január 23-i ülésén tárgyalta V. Naszályi Márta (Párbeszéd) azon javaslatát, amely azt célozta, hogy a szmorgiadó rendeletben vezessék be a megelőzési fokozatot.



Tarlós István főpolgármester akkor azt javasolta, hogy a Főpolgármesteri Hivatal vizsgálja meg, milyen módon valósítható meg a mihamarabbi megfelelő tájékoztatás azokban az esetekben is, amikor a budapesti légszennyezettség szintje az egyes légszennyező anyagok egészségügyi határértéke és a szmogriadó tájékoztatási fokozatához rendelt értéke között alakul. V. Naszály Márta akkor elfogadta a főpolgármester javaslatát, így a kérdés a mostani javaslat formájában kerül a közgyűlés elé jövő szerdán.