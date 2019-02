Országgyűlés

Jövő héten kezdi el idei munkáját a parlament

A képviselők idei első döntéseik között az igazságszolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolókat hagyhatják jóvá, később pedig tárgyalni kezdhetik a vagyonkezelő alapítványok létrehozásának lehetőségét. 2019.02.14 17:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országgyűlés jövő hétfőtől kezdődő kéthetes ülésével nyitja meg tavaszi ülésszakát. A képviselők idei első döntéseik között az igazságszolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolókat hagyhatják jóvá, később pedig tárgyalni kezdhetik a vagyonkezelő alapítványok létrehozásának lehetőségét.



A házelnök - parlament honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján az ülés február 18-án, hétfőn 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd három új képviselő teheti le esküjét. A kormánypárti padsorokban Hollik István (KDNP) kormányszóvivő kerül a a decemberben elhunyt Hirt Ferenc (Fidesz) helyére, míg a Jobbik frakciójából távozó Staudt Gábor és Szávay István helyeire Csányi Tamás és Bencsik János érkeznek.



A Ház ezt követően szavazhat a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az ügyészség 2017-es beszámolóiról, az ezekről szóló vitákat ugyanis már tavaly lezárták.



A képviselőknek ezután határozniuk kell a becsületsértés miatt feljelentett Budai Gyula (Fidesz) mentelmi jogáról, majd két ellenzéki képviselő: Tordai Bence (Párbeszéd) és Varju László (DK) tiszteletdíját is csökkenthetik fegyelmi ügyeikben.



Az interpellációkra ezúttal is két óra, míg az azonnali kérdésekre hatvan perc áll majd rendelkezésre.



Kedden reggel a magyar ápolók napjára emlékeznek a képviselők, majd - több nemzetközi szerződés mellett - a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartójává váló Maecenas Universitatis Corvini létrehozásáról is általános vitát tartanak.



A vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslatot szerdán tárgyalhatja a Ház, és ekkor folytatnak általános vitát a Magyarország területén élő nemzetiségek 2015-2017. közötti helyzetéről is.



A parlament ülése február 25-én, hétfőn ér véget. Az utolsó ülésnapon a második héten megszokott kérdések és azonnali kérdések hangozhatnak el.