Közlekedés

Vérhast és hepatitiszt is összeszedhetünk 4-es, 6-os villamoson

hirdetés

A járműveket nem egyszer kell azért kiállítani a forgalomból, hogy kitakarítsák és fertőtlenítsék a fekáliától – mondták el a Blikknek névtelenséget kérő BKV-s dolgozók. A szerelvényeket rendszeresen összepiszkítják az önkívületben fetrengő potyautasok. Sokan közülük agresszívak is. Ha szükséges, a villamosvezetők kocsiszínbe viszik fertőtlenítésre a járművet. Persze ilyenkor nagyobb lesz a tumultus a vonalon, hiszen hiányzik egy villamos a menetrendből.



A nagykörúti villamoson uralkodó helyzet járványügyi probléma is. Ócsai Lajos járványügyi szakértő a fertőzésveszélyre figyelmeztet. "Elsősorban undorító, nem társadalomba illő cselekedet a villamosok összepiszkítása. De, ha az illető valamilyen fertőzésben szenved, és valaki utána hozzáér az üléshez, nem tud kezet mosni utazás közben, megfertőződhet akár hepatitisszel, vérhassal, kalicivírussal is" – mondta a Blikknek a szakember.



A Blikk kereste a a BKV-t és a BKK-t az ügyben, de cikkük megjelenéséig nem kaptak tőlük választ.