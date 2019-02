Közlekedés

Új utastájékoztatási monitorokat helyeztek el a Déli pályaudvaron

hirdetés

Három nagy méretű, ipari üzemre alkalmas, "vandálbiztos" LCD-monitor segíti az utasok tájékoztatását a budapesti Déli pályaudvaron - közölte a Mávinform csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a monitorok jelenleg tesztüzemben működnek, az induló vonatok összesítő információit jelenítik meg, de február 26-tól már a váratlan vasúti eseményekről szóló tájékoztatók kijelzésére is alkalmasak lesznek.



Az eddigi utastájékoztató rendszert kiegészítő új berendezések rendkívüli események esetén az utasok bővebb és folyamatos vizuális tájékoztatását szolgálják, ezeken áttekinthetőbben jelennek meg az információk a menetrendi változásokról és az esetleges hosszabb menetidőkről. Normál üzemben, alapbeállításként a monitorok a vonatok indulási idejét és vágányát mutatják - tették hozzá.



Várhatóan - 2-3 hónapon belül - ugyanilyen utastájékoztatási monitorokat telepítenek a Nyugati pályaudvarra, valamint a Zugló és a Kőbánya-alsó megállóhelyre.



A közeljövő tervei között szerepel a Keleti pályaudvaron lévő nagy utastájékoztató táblák cseréje korszerűbb, színes LED-falakra.



A vasúttársaság Szolnok, Vecsés, Monor és Pilis állomáson is fejleszti az utastájékoztatási rendszert, és utasinformációs pontok kialakítására is számítani lehet - írták.