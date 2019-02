Programajánló

A párok egy jegy áráért látogathatják az Állatkertet

Valentin-nap alkalmából csütörtöktől vasárnapig páros kedvezménnyel látogathatják a szerelmesek, vagy párban érkezők a Fővárosi Állat- és Növénykertet. 2019.02.14 01:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Akik belépéskor megölelik egymást, ketten egy jeggyel léphetnek be az Állatkertbe. A páros kedvezmény nemcsak szerelmespárokra, hanem testvérekre, rokonokra, barátokra és barátnőkre is vonatkozik - olvasható az intézmény közleményében.



A kedvezmények mellett a nemrég megnyílt Cápasuliban négyféle cápával, rájákkal és sok más tengeri állattal ismerkedhetnek a látogatók, a Bennett-kenguruknál megfigyelhetők az erszényükből kikukucskáló kölykök, de a kert botanikus látványosságaival is várja a látogatókat.