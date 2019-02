Mentés

Bejelentővel együtt könnyezett a mentésirányító

Megindult szüléshez kért segítséget a szegedi mentésirányítástól egy dóci asszony, éjfél előtt nem sokkal - írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. "Mentésvezető bajtársnőnk azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit és biztos, ami biztos, a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat rohamkocsiját is elindította, ha felgyorsulnának az események."



Így is lett.



Amíg az egységek úton voltak, a mentésirányító higgadtan, maga elé képzelve az esetet, folyamatosan diktálta az apukának a lépéseket telefonon. Az édesapa rendkívül együttműködő és talpraesett volt, ráadásul épp a mentőegységek megérkezése előtt világra is segítette saját gyermekét.



"Furák Ildikó bajtársnőnk még sosem vezetett le szülést, pláne telefonon keresztül. Nem csoda hát, hogy nemcsak az anyuka, de bajtársnőnk is könnyekig meghatódott, amikor meghallotta felsírni az újszülöttet."



Az édesanyát végül esetkocsi, az egészséges kisfiút pedig az újszülött rohamkocsi szállította kórházba. Az újszülöttnek boldog, egészséges életet kívánunk! A Mentősöknek újfent csak gratulálni tudunk!