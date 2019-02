Alapvető jogok biztosa

Nem kell majd fizetni a gyermeke miatt kórházban benntartózkodó szülőnek

hirdetés

Nem lehet díjfizetéshez kötni a szülő benntartózkodását az intézményben - olvasható az alapvető jogok biztosa keddi, MTI-hez eljuttatott közleményében.



Székely László ombudsman tavaly decemberben tett közzé egy jelentést, amelyben megállapította, hogy több intézményben is súlyosan aggályos, indokolatlan korlátozásokat alkalmaznak a kórházban kezelt gyermekek mellett tartózkodó szülők elhelyezése kapcsán. Ennek hátterében az ombudsman a jogszabályi keretek és a finanszírozási szabályok elégtelenségét azonosította. A jelentésben az áll, hogy önmagában a gyermekkel való benntartózkodást nem lehet díjfizetéshez kötni.



Ebben a dokumentumban az ombudsman felkérte az egészségügyért is felelős emberi erőforrások miniszterét, hogy alkossa meg a felnőtt korú kísérők, tehát a szülők, a törvényes képviselők, más közeli hozzátartozók kórházi benntartózkodását biztosító részletes szabályokat.



A biztos hivatalának közleménye szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkára egyetértett a megállapításokkal és jelezte, hogy felkérte az Egészségügyi Szakmai Kollégium Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Tagozatát a jogszabály felülvizsgálatára és új joganyag javaslattételére. Az államtitkár ezzel összhangban ígéretet tett a finanszírozási háttér áttekintésére és a benntartózkodásra jogosult személyi kör pontosítására is.