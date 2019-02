Egység

Az Emmi szerint újra divat a házasság Magyarországon

A magyar kormány széles körű családtámogatási rendszerrel segíti a családalapítást és a gyermekvállalást - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel a vasárnap kezdődött házasság hete alkalmából, úgy fogalmazva, hogy a házasság intézménye "ma fénykorát éli Magyarországon".



A közlemény szerint a Házasság hete rendezvénysorozat, amelyet február 10-től 17-ig tartanak, a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet.



Azt írták: húsz évvel ezelőtt nem kötöttek annyi házasságot, mint az utóbbi években. Tavaly január és november között csaknem 49 ezer pár döntött a házasság mellett. Egyúttal csökkent a válások száma, 2010 óta 23 százalékkal kevesebb a válással végződő házasságok aránya.



A családtámogatási intézkedéseket ismertetve hangsúlyozták: a fiatal házasok adókedvezménye egyre népszerűbb a friss házasok körében. Az elmúlt két év adatai alapján a fiatal házasokat megillető támogatást egyre többen ismerik, havonta átlagosan csaknem 37 ezer házaspár veszi igénybe a kedvezményt. A havi ötezer - két év alatt százhúszezer - forintos támogatás két évig jár a fiatal házaspároknak, függetlenül attól, hogy közben gyermekük születik-e. Az adókedvezmény gyermek születése esetén a családi adókedvezménnyel együtt is érvényesíthető, és már évi 60 ezer forinttal növeli a család költségvetését.



Kitértek arra is, hogy a márciustól életbe lépő, új kormányzati igazgatási törvény a központi közigazgatásban dolgozó friss házasoknak 5 plusz nap szabadságot biztosít.



Idézték a Magyar ifjúságkutatás eredményeit, amelyek szerint a 15-29 éves magyar fiatalok döntő többsége házasságban gondolkodik. A megkérdezett fiatalok gyermeket is szeretnének, átlagosan kettőt.