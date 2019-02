Program

Keszthely befogadná a Red Bull Air Race-t - a helyiek nem örülnek

Keszthely, a sármelléki repülőtér, valamint Hévíz szállodakapacitása akár alkalmassá is teheti a területet a rendezvény megszervezésére. 2019.02.09 09:43 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Keszthelyet és környékét javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben tájékoztatta is a szervezőt - közölte szombati számában a Zalai Hírlap. Keszthelyen azonban a lakók nem nagyon örülnek a felvetésnek.

A lap felidézi: a budapesti Főpolgármesteri Hivatal a napokban közleményben tudatta, hogy Tarlós István főpolgármester tájékoztatta a repülős verseny szervezőit: a rendezvény körülményeinek elégtelensége miatt a főváros nem tudja az engedélyeket kiadni a júliusra tervezett eseményre - írja az MTI. A főpolgármester alternatívaként javasolta a szervezőknek a Duna-kanyar vagy valamelyik nagyobb magyarországi tó környéket.



Keszthely alpolgármestere ezek után közösségi oldalán tette közzé, hogy levélben fordult a repülős világbajnoki versenyt szervező Hungaroring Sport Zrt. vezetéséhez, javasolva, hogy lehetséges helyszínként vizsgálják meg a Balaton nyugati medencéjét is.



Keszthely, a sármelléki repülőtér, valamint Hévíz szállodakapacitása akár alkalmassá is teheti a területet a rendezvény megszervezésére - jelezte Nagy Bálint.



Az alpolgármester a Zalai Hírlapnak elmondta: pénteken telefonon egyeztetett a versenyt szervező cég elnök-vezérigazgatójával, akivel abban egyeztek meg, hogy megvizsgálják a lehetséges helyszíneket. Hangsúlyozta: a szakmai döntés után hatástanulmányokat is kell végezni, ezután lehet csak a részletekről beszélni.

A helyiek nem nagyon örülnek

Miután az ATV riporterének arról beszélt Nagy Bálint, hogy "a hévizi szállodák adta kapacitás lehetőség illetve a közelben lévő sármelléki repülőtér alkalmas lehet arra, hogy ezt a helyszínt is megvizsgálják" a Red Bull Air Race szervezői, kíváncsi volt a helyiek véleményére is.



Az ATV Híradó által megkérdezett lakók azonban nem fogadták kitörő örömmel a hírt.



"Ez egy olyan rész, ahova a turisták százai jönnek ide nyaralni, pihenni és nem napokon keresztül hallgatni a repülők zaját" - mondta egy férfi.



"Akár a hegységnek az élővilágát nézzük, akár azt a madárrezervátumot, ami a kisbalatonon található, ezt azért a kisgépeknek a zaja, amik Sármellékről felszállnak meg tudja zavarni" - mondta egy másik férfi.