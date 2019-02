Politika

Jávor Benedek másodfokon is pert nyert a Roszatom és magyar kormány ellen

Másodfokon is pert nyert a Roszatom és a magyar kormány ellen a Párbeszéd EP-képviselője, Jávor Benedek a paksi bővítés szerződéseinek nyilvánossága ügyében - jelentette be maga a politikus pénteki, facebookos sajtótájékoztatóján.



"A magyar állampolgárok közérdekű információhoz való hozzáférésének nagy győzelme ez" - értékelte Jávor Benedek a Fővárosi Ítélőtábla pénteki döntését saját facebook-oldalán tartott sajtótájékoztatóján, amelyet Brüsszelből közvetítettek.



A Párbeszéd EP-képviselője szerint a döntéssel közelebb jutottak ahhoz, hogy megtudják, milyen megállapodást kötött 2014. végén a paksi atomerőmű bővítéséről Magyarország és Oroszország, mennyibe kerülhet a szerződés felmondása a magyar kormány számára, milyen kártérítési igénnyel léphet fel az orosz fél, illetve milyen technológiai, pénzügyi és jogi konstrukciót hoztak létre az egész projekt körül.



Felidézte: azért indította a pert mintegy másfél évvel ezelőtt, mert a kormány, a Paks 2 projektcég és a Roszatom üzleti titokra hivatkozva azokat a paksi bővítéshez kapcsolódó szerződéseket sem adta ki, amelyeknek korábban már feloldották a titkosságát az adatvédelmi hatóság közbenjárására.



Jávor Benedek szerint a Fővárosi Ítélőtábla mostani, jogerős másodfokú ítéletében helyben hagyta az elsőfokon eljáró bíróság döntését, miszerint általánosságban nem lehet titkosnak minősíteni több ezer oldalnyi szerződést, hanem ki kell adni, kitakarva a valóban üzleti titoknak minősülő részeket.



Hozzátette: a másodfokú ítélet, az első fokú döntéshez képest, ráadásul tovább szűkítette azon információk körét, ahol elismeri az üzleti titok indokoltságát, vagyis a korábbinál még kevesebb adatot tarthat vissza a nyilvánosság elől a Paks 2 projektcég, magyar kormány és a Roszatom.



Jávor Benedek ismertetése szerint azt is kimondta a bíróság, hogy a nemzetközi szerződések is az információs törvény hatálya alá tartoznak, illetve hogy nem lehet nemzetbiztonsági indokokra hivatkozni, amikor nem a technikai konstrukcióról, hanem a jogi háttérről van szó.



A kormány és a Roszatom ismét pert vesztett, és ez azt is jelenti, hogy a kormány az elmúlt öt évben jogellenesen titkolta el a magyar társadalom elől a paksi szerződéseket - jelentette ki.



A Párbeszéd politikusa ugyanakkor arra számít, hogy kormány és a Roszatom a jogerős döntés ellenére sem hozza nyilvánosságra a szerződéseket, hanem nagy valószínűséggel felülvizsgálati kérelmet nyújt be, így a Kúriának kell majd döntenie az ügyben. Szerinte ez a döntés év végére, esetleg jövő év elejére várható.