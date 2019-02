Önkormányzat

Parkerdővé alakítják a kispesti kiserdőt

Rendbe teszik a Kőbánya-Kispest metróvégállomás melletti eddig elhanyagolt, szemetes erdőterületet és parkerdővé alakítják, ahol a tervek szerint június végére már játszótér, valamit futó- és tollaslabdapálya is lesz - közölte a Pilisi Parkerdő Zrt. kedden.



A Ferihegyi repülőtérre vezető út és a Kőbánya-Kispesti metróvégállomás közé ékelt kicsi, alig több mint három hektáros terület megújítását a XIX. kerületi önkormányzat 20 millió forintos anyagi támogatása teszi lehetővé - olvasható a közleményben.



Mint írták, a munkálatok az idős, pusztuló fák kitermelésével és a területen található nagy mennyiségű hulladék elszállításával kezdődnek. A gyorsforgalmi út mellett a már meglévő fiatalabb fákból meghagynak egy tíz méter széles sávot, hogy a most telepítendő facsemeték megerősödéséig is védelmet nyújtson a forgalom zaja ellen. A területről a becslések szerint mintegy 150 köbméter, azaz 12 teherautónyi illegális hulladékot kell elszállítani.



Ezt követően várhatóan még februárban elvégzik a parkosításhoz szükséges földmunkákat, majd március-április folyamán kezdődik a facsemeték ültetése és a park kialakítása. Az erdészek nagyméretű, két-három méter magas fiatal fákat ültetnek. A több mint száz fiatal fa java része őshonos hárs, nyár és juhar lesz, de ültetnek még tölgy-, nyír-, dió- és szilfákat is, valamint cserjéket, ami szintén az erdőkép minél hamarabbi kialakulását szolgálja.



A tervek szerint a parkerdőben mintegy másfél kilométeres sétaúthálózatot hoznak létre, továbbá lesz egy fél kilométeres futópálya és egy tollaslabda pálya is. Ezek mellett kialakítanak egy erdei játszóteret és egy kutyafuttatót.