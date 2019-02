Bíróság

15 évet kapott az élettársát agyonverő férfi

2019.02.04 18:56 ma.hu

Tizenöt év fegyházra ítélte első fokon a Budapest Környéki Törvényszék azt a - korábban is gyilkosságért elítélt - 55 éves férfit, aki agyonverte 31 éves élettársát 2016 októberében Maglódon.



V. L.-t különös visszaesőként elkövetett emberölés bűntette miatt ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre; feltételes szabadságra legkorábban büntetése háromnegyedének letöltése után bocsátható - közölte a törvényszék hétfőn az MTI-vel. Sajtóhírek szerint a férfit korábban egy pincérnő megölése miatt tizenkét év fegyházra ítélték.



Az előző szabadságvesztésből nem sokkal korábban szabaduló vádlott 2011-ben megismerkedett a pultosként dolgozó sértettel. Rövidesen összeköltöztek, de többször, hosszabb-rövidebb ideig külön is éltek. Mindketten rendszeresen fogyasztottak szeszes italt, a nőt környezete alkoholbetegnek tekintette. Ittasan "bárkivel durván, sértő módon tudott viselkedni" - közölte a törvényszék.



A Pest Megyei Főügyészség korábbi közleménye szerint anyagi természetű, illetve féltékenységből eredő vitáik gyakran torkolltak kiabálásba, verekedésbe.



Az ítélet szerint a sértett 2016. szeptember végétől újra együtt lakott a vádlottal. Október 20-án este, miután a férfi arcon ütötte élettársát, a nő oldalba rúgta és késsel fenyegette V. L.-t, majd tovább bántalmazták egymást. A férfi - aki felületes vágott sérülést szenvedett - többször arcon ütötte, ököllel és lábbal is bántalmazta élettársát, aki emiatt néhány órán belül meghalt.



V. L. letartóztatásáig ismerőseinél lakott, akiknek azt mondta, hogy a nő dolgozik. A sértett holttestét az ingatlan tulajdonosa találta meg egy hónappal később.



Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője más minősítésért (erős felindulásból elkövetett emberölés), valamint enyhítésért fellebbezett.



A bíróság a jogerős ítéletig fenntartotta V. L. letartóztatását - olvasható a törvényszék közleményében.