BM: 11 milliárdos támogatás az önkormányzati köztisztviselői béremeléséhez

A Belügyminisztérium 11 milliárd forinttal támogatja a nehéz helyzetben lévő önkormányzatokat a köztisztviselők bérének emelésében. 2019.02.01 10:59 ma.hu

Pogácsás Tibor, a tárca önkormányzati államtitkára pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján felidézte: a köztisztviselői illetményalap régóta 38 600 forint. A helyi önkormányzatok képviselő-testülete a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját azonban ennél magasabb összegben is megállapíthatja. A belügyminiszter által meghirdetett pályázattal a szerényebb anyagi helyzetű önkormányzatoknak is lehetősége nyílik arra, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetményét megemeljék.



A pályázaton 11 milliárd forintot osztanak szét. Azok az önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok pályázhattak, ahol nem haladja meg a 38 ezer forintot az egy lakosra jutó adóerő-képesség. Az igénylő önkormányzatoknak vállalniuk kellett, hogy az illetményalapot 2019. január 1-jétől kezdődően a központi költségvetésben szerelőnél 20 százalékkal magasabban, azaz legalább 46 380 forintban állapítják meg. (Az önkormányzat ennél magasabb illetményalapot is megállapíthat, de ahhoz már nem kap támogatást.)



Pogácsás Tibor elmondta: 1283 önkormányzati hivatal van Magyarországon, ebből 197 esetében meghaladja az adóerő-képesség a 38 ezer forintot, így ők nem pályázhattak. A 1098 jogosult önkormányzatból 12 nem nyújtott be pályázatot.



A pályázatokat január végéig lehetett benyújtani, feldolgozásuk folyamatban van, és rendelkezésre áll a forrás, hogy az érintett önkormányzatok dolgozói, közel 25 ezer munkavállaló megkaphassa illetményemelését. Az államtitkár elmondta azt is, azért választották a pályázati formát, mert így garantálható, hogy a biztosított forrást valóban az önkormányzati köztisztviselők béremelésére fordítsák az önkormányzatok. A pályázati kiírás szerint a belügyminiszter február 28-ig dönt a támogatásokról.