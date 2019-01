Állati

Az ország több intézményében szerveznek a hétvégén időjósló medvelest

A Budakeszi Vadasparkban, a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a Pécsi Állatkertben és Miskolcon is programokkal várják a közönséget hétvégén, hiszen a néphiedelem szerint Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén jósolják meg a barlangjukból előbújó medvék, hogy hosszú vagy rövid télre lehet-e számítani.



A Budakeszi Vadaspark látogatói szombaton Romulus-t és Tibort, a kert két medvéjét figyelhetik meg, de a tavaszváró szombati programsorozat részeként állattréningek és klímaváltozás hatásairól szóló előadások, készségfejlesztő programok is várják a látogatókat - közölte a vadaspark az MTI-vel.



A Fővárosi Állat- és Növénykert a péntektől vasárnapig tartó Mackófesztiválon családi programokkal és látványetetésekkel várja a közönséget. A mackójelmezben, vagy játékmackójukkal érkező gyerekek ezen a három napon jelképes, 200 forintos jeggyel látogathatják a kertet.



A fővárosi intézményben szombat délelőtt tartják a medveárnyék-észlelést, majd látványetetésekre kerül sor a nagyobb és kisebb testű medvefajoknál. A vörös macskamedvéknél, vagyis a kis pandáknál kezdődik reggel az etetés, majd a barnamedvékre és az ormányosmedvékre kerül sor, később a jegesmedvéknél és az oroszlánfókáknál lesz etetés, ahol később játékos jegesmedve-orvoslási bemutatót is tartanak.



A Nagyszikla belsejében, a Varázshegy bemutatótereiben mesekoncert, zenés bábelőadás, mackós arcfestés lesz, de számos érdekességet meg lehet tudni majd a medvékről is. Egy állatbemutató keretében a mosómedvével, az ormányosmedvével és a mézmedveként is emlegetett farksodróval ismerkedhet meg a közönség.

A Pécsi Állatkertben a hétvégi medvenapok programját Nikoláj, a barnamedve nyitja az idősjárás megfigyeléssel, majd mindkét napon ragadozótúrára várják az érdeklődőket. Ennek keretében a barnamedvéket, az aranysakálokat, az uhukat, a tűzrókákat, az európai borzokat és a kárpáti hiúzokat lehet megtekinteni vezetett programon. Ezt követően a növényevő hüllők etetésére és simogatására kerül sor a főépületben. A borjúfókáknál tréninggel egybekötött etetést szerveznek, valamint szintén látványetetésekkel készülnek az oroszlánoknál és a ragadozó gyíkoknál is. Délután patás-túrára várják az érdeklődőket, amelyen az alpakákat és az amerikai bölényeket lehet megsimogatni, végül szintén az akváriumok lakóit, az ormányos medvéket, a borjúfókákat, a krokodilokat és a mosómedvéket etetik meg a kert dolgozói, a látogatók részvételével.



Miskolcon a barnamedvék, Dorka és Borka barlangjánál lesz időjárás-észlelés, majd a vizes élőhelyek február 2-i világnapjához kapcsolódva a kétéltűek védelméről tart előadást Szitta Tamás, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának elnöke a az állatkert oktatótermében.



A néphagyomány szerint február 2-án, ha a téli álmából frissen ébredő medve kijön a barlangjából és a napos időnek köszönhetően meglátja az árnyékát, akkor megijed és visszabújik, így hosszúnak ígérkezik a tél. Azonban ha a medve felhős, borús időre ébred, akkor hamarosan beköszönthet a tavasz.