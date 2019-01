Kormány

Jövőre jár a GYED a nevelőszülőknek is

Azt szeretnék elérni, hogy bátran jelentkezzenek nevelőszülőnek azok, akik elhivatottságot éreznek az iránt, hogy segítsenek egy családon, gyermeken átmeneti neveléssel. 2019.01.30 12:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A következő év elejétől jár a GYED azoknak a nevelőszülőknek is, akik két év alatti gyermekeket nevelnek - közölte Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerdán Gyulán.



A szociális munka egyházi tanítása című, a Gál Ferenc Főiskola által szervezett konferencia előtt az államtitkár elmondta, hogy a magyarországi gyermekvédelmi ellátás intézményeinek 38 százalékát egyházi fenntartók üzemeltetik, ezért rendkívül fontos, hogy olyan oktatás legyen a rendszer mögött, amelyből kikerülők később egyházi intézményekben is tudnak szolgálni.



A nevelőszülői hivatást támogató kormányzati programról szólva kiemelte: azt szeretnék elérni, hogy bátran jelentkezzenek nevelőszülőnek azok, akik elhivatottságot éreznek az iránt, hogy segítsenek egy családon, gyermeken átmeneti neveléssel.



Közel négyezer állami gondozásban lévő gyermek és fiatal nevelését végzi az egyházmegye - mondta a Szeged-Csanád megyei püspök. Kiss-Rigó László, aki egyben a főiskola nagykancellára, is hozzátette: az egyház és a felsőoktatás azért működik együtt a gyermekvédelem területén, mert a gyermek- és ifjúságvédelem mindig, de most különösen fontos. Utalt arra, hogy megindult egy folyamat, ami kicsit az emberhez közelebb hozza a szolgálatot, hiszen például a "laktanya szerű" nevelőotthonokat felváltják a nevelő családok. Az egyház pedig azért vállal közszolgálati szerepet, mert kötelességének tartja, és jóval nagyobb tapasztalattal rendelkezik, mint bárki más.



A konferenciára a megyei püspökség fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskola meghívta a hazai történelmi egyházak által fenntartott felsőoktatási intézmények képviselőt, akikkel áttekintik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzéseket.