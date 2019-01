Oktatás

Tizenöt iskolában indul készpénzkímélő program

Tizenöt oktatási intézmény bevonásával készpénzkímélő iskolai program indul diákoknak és szülőknek a most kezdődő félévben - közölte a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatója az M1 aktuális csatornán szerdán.



Merényi Zsuzsanna azt mondta, a projekt célja, hogy az iskolákban korszerű, és mintaként szolgáló, készpénzmentes megoldások is megjelenjenek. A projektben részt vevő iskolák büféiben bankkártyaterminálokat helyeznek el, emellett a szülők online is befizethetik az osztálypénzt vagy a menza költségét.



A kezdeményezést az MNB Pénziránytű Alapítvány a Mastercarddal közösen indítja el, a Deloitte szakmai támogatása mellett.