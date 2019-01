Csalás

Milliókat zsebelt be és fiatal lányokat vitt ágyba a zalai Jézus

Jól menő vállalkozók, ügyvédek, művészek, értelmiségiek, modellek, celebek is hívei voltak Miklósnak, a Zalában élő spirituális gyógyítónak, aki a puritánságot hirdette, és többször utalt arra, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Tanítványai milliós adományokkal segítették, aztán minden összeomlott. Megtudták, hogy Miklós megkörnyékezte a csoportba járó fiatal lányokat, több luxusautót, ingatlant, köztük egy ciprusi villát is használt. Csalás és kuruzslás miatt tettek feljelentést ellene, és még többen fontolgatnak hasonló lépést, hogy milliókat követeljenek vissza tőle. A zalaegerszegi rendőrség nyomoz, már több mint tíz embert hallgattak ki tanúként. Az Index által felgöngyölített történet sokaknak tanulságul szolgálhat.



A mester körül az évek során egy legalább 400 fős kör alakult ki tanítványokból, hívekből, gyógyulást, tanácsadást remélő emberekből. Zalaegerszeg mellett egy szőlőhegyekkel körülvett domboldalon élt viszonylag szerény körülmények között – legalábbis ezt akkor még így tudták róla a hívek. Tanítványai ebben a Jánka-hegyi házban gyűltek össze Zalaegerszegen, mások a Nagykanizsához közeli Böhönyén vagy Budapesten találkoztak vele.



A férfiról az interneten az égvilágon semmi nem található. Mindig elítélően nyilatkozott az internetről és a közösségi médiáról, és tanítványait is óvta ettől. A zárt körbe általában hívei ajánlottak be baráti körükből újabb és újabb embereket, akik között ügyvédek, módos vállalkozók, értelmiségiek, művészek és ismert modellek is voltak.



A Miklóshoz járó embereket eltérő motivációk vezették a gyógyítóhoz: volt, aki fanatikusan kötődött a személyéhez és a körülötte kialakuló közösséghez, ebben találta meg élete értelmét, mások csak segítséget akartak kapni problémáikhoz, jobb emberré akartak válni.



Az összejöveteleken akár 50-60 ember is részt vett, ezek kétórás közös tanítással záródtak, amelyeken az egyik tag elmondása szerint mély, sokszor megható előadások hangzottak el a szeretetről, Istenről és a felemelkedésről. Mégsem keresztény közösségről volt szó, sőt Miklós az egyházat általában elítélte, tanításai inkább az univerzális szeretetről szóltak. Gyakran elhangzottak olyan utalások, hogy Jézus reinkarnációja akár ott is ülhetne velük szemben: „Mit szólnátok, ha kiderülne, hogy Jézus itt ül veletek farmernadrágban?” – kérdezte Miklós, aki történetesen farmerben volt.



Az alkalmak végén a résztvevők egyenként 8-8 ezer forintot fizettek készpénzben.

Miklós sok tanítvánnyal külön is foglalkozott. Gyógyította őket, bejáratos volt az otthonukba és az életükbe. Kikérték a véleményét személyes, szerelmi, házassági, válási, munkahelyváltással összefüggő kérdésekben és anyagi természetű ügyekben is.



A legenda szerint 1997-ben szállta meg a Szent Szellem, ezután hagyott fel a munkájával, szétosztotta minden vagyonát, és magát teljes egészében a gyógyításnak szentelte. Miklós arról is mesélt, hogy tudását egy nagykanizsai gyógyítónál fedezte fel. Egy ideig együtt dolgoztak, de mesternője féltékeny lett rá, látva, hogy Miklósnak nagyobb szellemi hatalma van, ezért útjaik szétváltak.



2018 elején derült ki, hogy a példás életet hirdető mester több, a tanítványok közé tartozó fiatal lánnyal ápol szeretői viszonyt. Néhány, a csoportba járó 15-16 éves lánnyal is bizalmi kapcsolatot épített ki, kiválasztottnak nevezte őket, ruhákat, ajándékokat vett nekik, nőiességükre tett megjegyzéseket, vagy éppen lebeszélte őket a fiúzásról.



Ugyan a puritánságot hirdető mesternek szinte semmilyen vagyontárgy nem volt a nevén, de kirajzolódott, hogy körülötte mégis egészen komoly, autókból, ingatlanokból álló vagyon koncentrálódott vagy fogalmazzunk úgy, állt a rendelkezésére.



Nem sokkal később kiderült, Miklós apja nem a kastélyszálló igazgatója volt, hanem a miskolci kohóban dolgozott. Nem volt kastélykert és nem voltak tündérek.



Az egyik érintett család tavaly augusztusban feljelentést tett Miklós ellen csalás és kuruzslás miatt. Elsősorban a pénzt szerették volna visszakapni. Nemrég egy másik tanítvány is feljelentést tett Miklós ellen. Ő több millió forintot követelt vissza, de egyelőre csak pénze egy részét kapta meg. Úgy tudja az Index, a zalaegerszegi rendőrség a két feljelentést egyesítette, és az ügyben nyomozás indult. Eddig már több mint tíz embert hallgattak meg tanúként.