Indul a következő gyermekvasutas-tanfolyam

Még várják a jelentkezőket a jövő héten induló gyermekvasutas-tanfolyamra - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A csatorna tudósítója a Gyermekvasút nyílt napjáról bejelentkezve elmondta: a gyermekvasútnak 500 aktív tagja van. A következő tanfolyam február 2-án indul.



Váczi Viktor, a Gyermekvasút sajtóreferense elmondta, a vasútnál dolgozó felnőtt kollégák mintegy fele is gyermekvasutasként kezdte pályafutását. Azt is elmondta, hogy a kisebb gyermekek általában a vonaton szeretnek szolgálatot teljesíteni, míg a nagyobbak a forgalmi irodában dolgoznak szívesebben.



Gyermekvasutasnak a 4., 5. és 6. osztályos jó tanulók jelentkezhetnek a www.gyermekvasut.hu oldalon. Az orvosi alkalmassági vizsgálaton is meg kell felelniük, és a szülő és az iskola ajánlására is szükség van - közölte a sajtóreferens.