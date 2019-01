A webshopokban már kapható is a Szarvasi kávéfőző olcsó külföldi utódja

Hatvanhat év után befejezi termelését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt, miután a társaság súlyos likviditási gondokkal szembesült, melyet egyrészt a lámpagyártás piaci környezetének megváltozása okozott. A helyzeten a vállalkozás által végrehajtott másfél milliárd forint értékű beruházás sem tudott változtatni.



A cég nem tudja elkerülni a teljes létszámleépítést, több mint 400 embernek mondtak fel, bár azon vannak, hogy segítséget nyújtsanak a volt alkalmazottaknak, ennek köszönhetően már közel hatvan főt tudtak elhelyezni partner vállalatainknál. és további tárgyalások vannak folyamatban.



A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. január 18-án, pénteken bejelentette dolgozóinak a termelés befejezését. Mint írták: "A vezetőség továbbra is minden erejével azon dolgozik, hogy fennmaradjon a nagy múltú Szarvasi név, folytatódjon a hagyományos termékek gyártása és munkahelyet biztosítson az elbocsájtott dolgozók egy részének."

A magyar piacon fogalom volt a Szarvasi

Ezek a kávéfőzők jó kávét főznek, tartósak és volt hozzájuk cserealkatrész, pótolható volt a kiöntő is. Sokak számára a “Szarvasi” egyet jelent a reggeli kávéfőzéssel, már 1970 óta. A Szarvasi presszókávéfőzők mellett a Szarvasi kotyogók is ugyanolyan népszerűek voltak a fogyasztók körében. A webshopokban pedig már kapható is a Szarvasi kávéfőző olcsó külföldi utódja is.