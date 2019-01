Gyász

Sebestyén Balázsék Andy Vajnáról: a legkorrektebb főnök volt

Életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja, filmproducer, nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.



Halálának hírét nemcsak a magyarok, világhírű hollywoodi színészek is megdöbbenéssel fogadták.



Az Andy Vajna tulajdonában lévő Rádió1 Balázsék című műsora is megemlékezéssel kezdődött hétfő reggel.



"Ismerve Andyt, ő azt várná tőlünk, hogy vezessük ugyanúgy a műsort. Jól s.ggbe rúgna minket, ha azt mondanánk hogy nem röhögünk, nem vagyunk vidámak. Az egész rádió nagyon sokat köszönhet neki. Jó irányító és stratéga volt, és itt a rádiónál is mindenki nagyon szerette, mert egy jószívű, jótermészetű ember volt" - fogalmazott Sebestyén Balázs, majd hozzátette, hogy semmit nem tudott Vajna rossz egészségéről.



Szerinte érdekes volt azt olvasni, hogy Andy Vajna hosszú ideje betegeskedik, mert ebből semmi nem látszódott rajta. Mikor utoljára látta, még nagy tervei voltak, főzött, majd kicsattant az egészségtől.



Sebestyén Balázs szerint elvitathatatlan az az életút és teljesítmény, ami Andy Vajnáé volt, ezt Vadon Jani is osztotta.



Vajna "nem a semmiből jött haver volt, a legkorrektebb főnökünk volt. Kőkemény volt. Mi rosszat nem tudunk mondani" - fogalmaztak.