Gyász

Blikk: Andy Vajnára a villa gondnoka talált rá vasárnap reggel

Életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja, filmproducer, nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.



Andy Vajna szombat este még barátokkal vacsorázott, jó kedve volt, és semmilyen előjelét nem lehetett látni a bekövetkező tragédiának - írja a Blikk.



A lap úgy tudja, miután reggel Vajna - szokásával ellentétben - nem ment le reggelizni a gondnok felment a hálószobájába. Vajna az ágy előtti szőnyegen feküdt. Már nem lehetett újraéleszteni. A lap szerint éjszaka vagy hajnalban hunyhatott el.



Felesége, Vajna Tímea repülőgépre ült, hogy hazautazzon Budapestre, hiszen a tragédia időpontjában épp a Colorado állambeli Aspenben volt.



"Még nem tértem magamhoz. Péntek este voltam fent nála, és jót beszélgettünk. Fáradtnak tűnt, és annak is érezte magát, nem tudta, miért. A frontra fogtuk a dolgot" - mondta a lapnak Hámori Eszter publicista, akit régi barátság fűzött a producerhez.



"Sok mindent átbeszéltünk. Kedélyesen mutogatta felesége legújabb instagramos fényképeit, és áradozott, hogy többször is megnézte a Freddie Mercury életéről szóló mozifilmet. Aggodalmaskodva rákérdeztem, mi a helyzet az egészségével, mert egy közös baráttól rossz híreket hallottam. Andy elismerte, hogy egy hirtelen rosszullét után azonnal bement a kórházba, és hogy az orvosok szerint ez volt a szerencséje. Nem mondta, ez mikor volt, de úgy beszélt a dologról, mint amin már túl van. Most is látom magam előtt, ahogy mondja: "Kutya bajom, rossz pénz nem vész el.” Annyira sajnálom. Tele volt tervekkel, új rádiót is szeretett volna indítani. Nem látszott rajta, hogy már csak egy napja van hátra" - mondta a lapnak megrendülten Hámori.