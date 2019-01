járvány

Influenza - További intézményekben rendeltek el látogatási tilalmat

Az adatok szerint a január 7. és 13. közötti időszakban 19 300 ember, az előző hetinél 75,6 százalékkal többen fordultak panaszukkal orvoshoz. 2019.01.18 14:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az influenzajárvány miatt további intézményekben rendeltek el részleges vagy teljes látogatási tilalmat - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett legfrissebb adatokból.



Péntektől teljes körű látogatási tilalmat vezettek be a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvédkórház) budapesti, balatonfüredi és hévízi telephelyein.



Szintén teljes látogatási tilalom van a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban és a Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézetben, illetve a megyében működő több ápolási otthonban is.



Nem lehet a betegeket felkeresni a Semmelweis Egyetem I. Sz. belgyógyászati klinikájának hematológiai és nefrológiai részlegein, a transzplantációs és onkológiai központban, a gyermekgyógyászati és pulmonológiai klinikán, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Szívelégtelenségi és Szívtranszplantációs Klinika intenzív részlegén.



Teljes körű a látogatási tilalom a Heim Pál Gyermekgyógyászati Központban is.



Részleges látogatási tilalmat vezettek be a Bethesda Gyermekkórházban, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben és a törökbálinti tüdőgyógyintézetben.



Szintén korlátozottan lehet a betegek felkeresni a budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben és a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben.



Részleges látogatási tilalmat vezettek be a Bács-Kiskun megyei kalocsai Szent Kereszt Kórházban, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi kórházában, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kátai Gábor Kórházban.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán közölte, hogy megkezdődött az influenzajárvány az országban. Az adatok szerint a január 7. és 13. közötti időszakban 19 300 ember, az előző hetinél 75,6 százalékkal többen fordultak panaszukkal orvoshoz.