Nocsak: Soros nagy kerítést épített

Óriási, itt-ott a három méteres magasságot is elérő betonfallal kerítette körbe Soros György saját birtokát – hangzott el a Walls Across America című adásában. A The Daily Caller elnevezésű internetes portál hírét a Magyar Idők vette észre.



Az egyesült államokbeli Long Island szigetén elhelyezkedő rezidencia a The Hamptons nevű luxusnegyedben épült, s a videó tanúsága szerint a tengerpart kivételével minden oldalról – a műsorvezető szavai szerint – a középkori erődítményeket idéző tömör beton veszi azt körül.



Néhány 10 méteres közönként térfigyelő kamerák is gondoskodnak a milliárdos biztonságáról, s az őrök is készenlétben állnak ugyanebből a célból. Azért is figyelemre méltó, hogy a tőzsdespekuláns éppen fallal vette körül a rezidenciáját, mert közismert, hogy a nyílt társadalmak eszméjét hirdeti, emellett jelentős összegekkel támogatja az illegális migrációt, amelynek legalizálásáért számos országban és több nemzetközi szervezetnél lobbizik.



Ezt a falat még Donald Trump is megirigyelné – ironizált a műsorvezető, arra utalva, hogy Soros György hevesen ellenzi az amerikai elnök által a mexikói határra tervezett fal megépülését, amelynek a különböző dél-amerikai bűnözői csoportok – köztük drogcsempészek – és az inváziószerű illegális bevándorlás megállítása lenne a célja.