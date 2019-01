Légi

Több budapesti járatát is törölte a Lufthansa

A Budapest Airport járatinformációs rendszeréből szerint a Lufthansa öt járatot teljesített volna Budapestről Frankfurtba, de mind az ötöt törölték. Emellett nem indul el a Lufthansa 1335-ös, müncheni, illetve a csoporthoz tartozó diszkont Eurowings reggeli, Hamburgba tartó 7783-as járata sem, mivel az érkező járatokat is törölték.



A biztonsági szolgálatok munkaadói érdekképviselete (Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen - BDLS) a bértárgyalások részeként múlt héten hirdetett sztrájkot a frankfurti repülőtéren, az akció hajnal 2 órától este 8 óráig tart. Ehhez csatlakozott a németországi szolgáltató szektor szakszervezeti szövetsége (Verdi), amelynek felhívására a müncheni, a hamburgi, az erfurti, a drezdai, a lipcsei, a brémai és a hannoveri repülőtéren is sztrájkolni fognak a biztonsági dolgozók. A sztrájk nagyjából 220 ezer utazót érint, Frankfurtban, a legnagyobb németországi repülőtéren a keddre tervezett 1200 járat közül 470-et előre töröltek.



A dolgozók sztrájksorozata múlt hétfőn kezdődött, munkabeszüntetést tartottak a berlini nemzetközi repülőtereken (Tegel, Schönefeld), a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti repülőtéren. A sztrájkok miatt hatszáznál is több járatot kellett törölni.