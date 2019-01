Ellátás

Nem fizetik ki a nyugdíjakat

hirdetés

Péntek reggel több olvasó is jelezte az Index felé, hogy nem érkezett meg a nyugdíja. A bankok szerint lehet, hogy hétfőig csúszhat a kifizetés, délelőtt háromnegyed tizenegykor viszont az alábbi közleményt adta ki a Magyar Államkincstár:



Nincs fennakadás a nyugdíjak kifizetésénél



A Magyar Államkincstár felhívja a figyelmet, hogy nincs fennakadás a nyugdíjak kifizetésében. A bankszámlákra érkező nyugdíjak jóváírása technikai okok miatt napközbeni jóváírással történik meg. A bankszámlára érkező nyugdíjakat tehát az érintettek a mai nap folyamán megkapják. A postai kifizetések 2019. január 14-én indulnak el.



Az olvasók péntek délelőtt az alábbiakat írták a tapasztalataikról:



„Eddig sohasem fordult elő, hogy reggel 8-kor ne legyen a folyószámlámon a nyugdíj – ez ma megtörtént."



"Az államkincstár azt mondja, elutalta, a bankok azt mondják, ők bizony nem kapták meg! Arra hivatkoznak, hogy GIRO probléma van, de akkor minden banknál?"



A jogszabályok szerint a januári nyugdíjat január 11-én kell átutalni. Eddig az esedékesség napján reggel már elérhető volt a számlán, ma pedig (09 óra 40 perckor) még nem érkezett meg. Én az OTP-nél, a nejem pedig egy másik banknál vezeti a számláját, de egyikünknek sem utalták át a nyugdíjat – írták, de telefonon is többen jelezték, hogy ugyanez a helyzet náluk. Egy másik olvasónk azt írta, Giro tájékoztatása szerint pénteken napközbeni elszámolás keretében küldik a bankoknak a tételeket.

Nem sokkal később egy közlemény jelent meg az OTP honlapján:



Az OTP Bank tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 2019. január 11-én esedékes nyugdíjak átutalása várhatóan csak 2019. január 14-én hétfőn történik majd meg. A nyugdíjak utalása a bank rendszerétől független ok miatt csúszik. Megértésüket köszönjük.



A CIB azt írja a honlapján, „a mai napra (2019.01.11.) várt nyugdíjak nem érkeztek meg a Magyar Államkincstártól. Ennek pontos okáról, illetve a folyósítás várható időpontjáról az Államkincstár ügyfélszolgálata tud tájékoztatást nyújtani az alábbi elérhetőségeken:"



Más állami juttatások kifizetésével is gondok lehetnek , egyik fórumban például arról is írnak, hogy ápolási díj és rokkantsági járadék sem érkezett meg. Egy olvasó azt írta az Indexnek, árvaellátása miatt hívta a nyugdíjfolyósítót, neki azt mondták, hogy később fognak utalni, lehet, hogy már ma délután, de valószínűleg csak hétfőn érkezik meg a számlájára a pénz. Egy másik olvasó azt írta, óraadóként tanít egy szakgimnáziumban, a bérét a MÁK bérszámfejti, és utalja, azonban hozzá sem érkezett meg a pénz.



„Mivel van elektronikus bérjegyzék, látom, hogy a bérszámfejtés 2018. január 9-én megtörtént. Normál esetben másnap a számlán szokott lenni a fizetésem, de jelenleg még ma sem érkezett meg. (Korábban egyszer már előfordult, hogy a bérszámfejtést követő napon nem, de utána azonnal megkaptam.) A főállásomban is a MÁK bérszámfejt és utal, a bérszámfejtést követő napon mindig meg szokott érkezni a fizetés" – írta.



A nyugdíjakat minden hónap tizenkettedikén szokták folyósítani, azonban ez a nap januárban szombatra esik, így pénteken kellene megérkezniük.



Az ügyben kereste a lap a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, a telefonszámaikon elérhetetlenek voltak.