Közlekedés

Az utasok ötöde online, automatából vagy mobilalkalmazással veszi meg a vonatjegyét

Állítólag az utasok csaknem 790 millió forintot takaríthattak meg, miközben a vasúttársaság bevétele is nőtt. 2019.01.10 09:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A vasúton utazók ötöde online, automatából vagy mobilalkalmazással veszi meg vonatjegyét - közölte a MÁV csütörtökön az MTI-vel.



A vasúttársaság szerint 2014 és 2018 között több mint négyszeresére nőtt az automatából jegyet váltók száma, és az online értékesítésben is hasonló nagyságrendű növekedés tapasztalható. Tavaly 9,4 millió jegyet vásároltak interneten valamint a mobilalkalmazással, szemben a 2014-es 3 millióval.



Nagyot ugrott az automatából történt vásárlások aránya is: 2014-ben 3,4 millióan, 2018-ban 14,5 millióan éltek ezzel a lehetőséggel.



A Vonatinfó mobilapplikáció jegyvásárlási funkcióján keresztül váltott jeggyel utazott az online jegyet váltók több mint egyötöde, 350 ezer utas 2018 utolsó negyedévben.



Tavaly az e-vonatjegyekre nyújtott kedvezményeknek köszönhetően a MÁV-Start utasai csaknem 790 millió forintot takaríthattak meg, miközben a vasúttársaság bevétele is nőtt: az 5, 10, 20 százalékos kedvezmények az előző évhez képest 353 millió forintos többletet eredményeztek a MÁV-Start menetdíjbevételében.