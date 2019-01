Demonstráció

A munka törvénykönyvének módosítása ellen tüntettek Szolnokon és Debrecenben

A munka törvénykönyvének módosítása ellen tüntettek ellenzéki pártok és szakszervezetek szombaton Szolnokon és Debrecenben.



A szolnoki Tiszai hajósok terén mintegy háromszázan vettek részt az ellenzék által rabszolgatörvénynek nevezett törvénymódosítás miatti tüntetésen, csatlakozva a budapesti demonstrációhoz. A tüntetésen részt vett a Jobbik mellett a Momentum képviselője, Cseh Katalin elnökségi tag is, aki 2019-et az ellenállás évének nevezte.



Ligeti József, a Szolnok Város Fejlődéséért Egyesület elnöke bírálta az önálló közigazgatási bíróság létrehozását.



A demonstrálok "Rabszolgák legyünk vagy szabadok" , "No 400 óra" feliratú transzparensekkel, olykor sípokkal, kereplővel tiltakoztak.



A debreceni városháza előtt mintegy 250-en tiltakoztak, további demonstrációkat helyeztek kilátásba és jelezték: csatlakoznak a január 19-ére meghirdetett országos tüntetéshez.



A demonstráción az MSZP, a Jobbik, a Vasas Szakszervezeti Szövetség, az LMP, a Momentum és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének egy-egy képviselője szólalt fel, követelve többek között a "rabszolgatörvény" visszavonását, illetve azt, hogy Kósa Lajos volt debreceni polgármester távozzon a közéletből.



"Debrecen - Szegedhez hasonlóan - saját vállalatainál ne engedje, hogy alkalmazzák a dolgozók számára hátrányos túlóratörvényt" - fogalmazott Pallás György, az MSZP hajdú-bihari alelnöke. A tüntetésen elhangzott: megalakult Debrecenben az ellenzéki kerekasztal, amelynek célja, hogy az önkormányzati választáson egy közös polgármesterjelöltet, illetve közös képviselőjelölteket indítsanak az ellenzéki pártok. Ugyanezt megyei szinten is szeretnék megvalósítani - hangsúlyozták.