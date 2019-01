Kormány

Magyarország jobban teljesít - új kormányzati kampány indul

A kormány azt kommunikálja, hogy bár az ország jobban teljesít, de még nem értünk a munka végére. 2019.01.03 08:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A régi szlogennel újabb kormányzati tájékoztató kampány indul a tévékben, rádiókban és óriásplakátokon. Ezúttal 1 milliárd 732 millió forintos keretértékben bízta meg egy újabb kampány lebonyolításával a New Land Media Kft.-t és a Lounge Design Kft.-t a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH).



Az új "Magyarország jobban teljesít" kampánnyal is az ország által eddig elért eredményeket mutatják be - írja a Magyar Idők. A kormány azt kommunikálja, hogy bár az ország jobban teljesít, de még nem értünk a munka végére.



A mostani kampányban a minimálbér és a garantált bérminimum újabb 8 százalékos emeléséről lesz szó, tájékoztatnak a családtámogatások bővítéséről (gyed, diplomás gyed, a gyermekek bruttó 100 ezer forintos otthongondozási díjáról, a gyod-ról). Szó lesz a kétgyerekesek januártól havi 40 ezer forintra emelkedő családi adókedvezményéről, a kisvállalkozások csökkenő adójáról, a gyerekek ingyenes iskolai étkeztetéséről és az ingyenes tankönyvekről.