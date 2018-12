Szilveszter

Szakértő: nincs olyan pirotechnikai termék, amit kézből kell lőni

A tűzijátékok közül az 1-es és a 2-es osztályba sorolt pirotechnikai eszközöket magánterületen bármikor lehet használni, petárdázni viszont mindig tilos. 2018.12.30

Nincs olyan pirotechnikai termék, amit kézből kell lőni - hívta fel a figyelmet Tóth Ferenc, a NUVU Kft. ügyvezetője az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.



Minden pirotechnikai eszközre igaz, hogy a terméket indításakor nem szabad kézbe fogni. Azokat a földről, rögzítve kell kilőni.



Elmondta, a tűzijátékok közül az 1-es és a 2-es osztályba sorolt pirotechnikai eszközöket magánterületen bármikor lehet használni. Szilveszterkor közterületen is lehet tűzijátékozni és a 3-as kategóriába sorolt pirotechnikai eszközök is használhatók.



Petárdázni viszont semmikor sem lehet. Ennek több oka van, egyrészt hogy a petárda egy veszélyes eszköz. Tipikusan sérülést okoz például, amikor egyszerre több petárdát próbálnak meggyújtani.



A petárda az egész Európai Unióban tiltott, így azt jellemzően harmadik országból csempészik be - mondta a kft. ügyvezetője.