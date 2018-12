Változás

Átalakul a Nyugati aluljárója - kiteszik az üzleteket

Elkezdte felmondani a MÁV a szerződéseket a Nyugati téri aluljáróban működő boltok üzemeltetőivel – írja a kormánypárti Magyar Idők, amely a MÁV közlésére hivatkozva azt írja, az üzletek bezárásával a társaság célja a fővároshoz és a MÁV-hoz méltatlan állapotok, az előnytelen szerződések megszüntetése volt a cél.



A lap szerint a MÁV munkatársai elbontották a már nem használt árusító bódékat, reklámtáblákat, lebontották az álmennyezetet (kivéve a tartószerkezet világítás felfüggesztésére szolgáló részeit), eltávolították a graffitiket, elvégezték a padló, az oldalfalak és a lépcsők vegyszeres takarítását, illetve az elkoszolódott, poros mennyezet ipari porszívózását is.



A vasúttársaság azt is közölte a lappal, hogy várhatóan 2019 első negyedévében lefestik a falfelületeket és a mennyezetet, letisztítják a lépcsőkorlátokat, és kijavítják a sérült lépcsőfokokat és burkolatokat is.



A MÁV részéről azt is hozzátették, hogy jelentős lépéseket tettek az utaskiszolgálási színvonal javítása érdekében is; illetve egyeztetéseket kezdeményeztek a fővárossal, hogy az érintett aluljárószakaszok átfogó rendezése, további felújítása a közeljövőben megtörténhessen.



Az aluljáróban elvileg a metrókijáratok is megújulnak a BKV metrófelújítási projektjének keretében. Az állomási rekonstrukció a jelenlegi ütemterv szerint várhatóan 2020 második felében kezdődik, a 3-as metró déli szakaszának felújítását követően.



A lap hozzáteszi, hogy a Nyugati tér felszíni rendezését illetően Tarlós István főpolgármester már többször is azt mondta, hogy a tervek szerint elbontják a felüljárót és visszahoznák a villamosvonalat a Deák tér és a Lehel tér között.