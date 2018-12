Demonstráció

Hatalmasat nőtt az elégedetlenek tábora

Az elmúlt hónapban még 41 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. Most – a túlóratörvény és az azt követő tüntetések után – ez a szám 30 százalékra csökkent.



A Publicus Intézet a Népszava megbízásából végzett kutatást december 13-a és 19-e között, ebbe az időszakba pedig már beleesik a túlóratörvény parlamenti elfogadása, valamint az ezt követő tüntetések is. Az 1000 fős, reprezentatív mintán készült felmérésből kiderül:



drasztikusan, 41 százalékról, 30 százalékra, 11 százalékponttal csökkent azok aránya, akik elégedettek a hazánkban zajló folyamatokkal. Ezzel párhuzamosan, hasonló arányban, 11 százalékponttal, 53 százalékról 64 százalékra növekedett az elégedetlenek aránya.



Ilyen mértékű elmozdulás egy hónapon belül különösen ritka. Ezzel a változással a másfél évvel ezelőtti szintre ment vissza a mutató.



A pártok közül:



- a Fidesz az összes megkérdezett körében 23 százalékon, miután egy hónap alatt 2 százalékpontot csökkent a támogatottságuk;

- az MSZP-Párbeszéd 9 százalékon, itt 1 százalékos a csökkenés;

- a Jobbik is 9 százalékon.



Az LMP támogatottsága nem változott, és 2 százalék, a DK esetében viszont egy százalékpontot növekedett, és így 3 százalék. A Kétfarkú Kutya Párt egy százalékpontot csökkent, így 1 százalék, míg a Momentum ugyanennyit növekedett, így 2 százalék a támogatottsága. A Mi hazánk mozgalom párt támogatottsága a múlt hónapokban stabilan elérte az 1 százalékot, ám ez most csökkent, és a Liberálisokhoz hasonlóan nem érte el az ábrázoláshoz szükséges értéket.