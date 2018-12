Diplomácia

Orbán Viktor is ott lesz Bolsonaro beiktatásán Brazíliában

A brazil Folhapress hírügynökség beszámolója szerint a magyar miniszterelnök egyike annak a tizenkét állam- és kormányfőnek, aki jelen lesz a január elsejei eseményen (megjegyzik: a dátum miatt rendszerint kevesen teszik tiszteletüket).



Kiderült továbbá az is, hogy miközben az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini szimpatizál Bolsonaróval, Olaszországot Gianmarco Centinaio mezőgazdasági miniszter képviseli majd. Ott lesz a portugál elnök, Marcelo Rebelo de Souza is. Az Egyesült Államokból Mike Pompeo külügyminiszter vesz részt a beiktatáson, és elmegy még Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is.