Téli vízszinten a Tisza-tó

Befejeződött a Tisza-tó több héten át tartó téli vízszintjének beállítása, a több millió köbméter tömegű víz mozgatása környezetvédelmi és üzemeltetési karbantartási okokból két lépcsőben történt - közölte a mesterséges tavat üzemeltető Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnöke az MTI-vel.



Fejes Lőrinc tájékoztatása szerint először, december 2-ig, a Kisköre-felsőnél mért 725 centiméteres nyári szintről 560 centiméterre apasztották a vizet. Ez az átmeneti állapot a halak védelme érdekében egy hétig tartott, mintegy késztetve őket arra, hogy a téli hónapokra vermelésükhöz megfelelő búvóhelyet keressenek. A tó relatív alacsony vízállás arra is lehetőséget adott, hogy a part menti létesítményeken tulajdonosaik elvégezzék a szükséges karbantartási, védelmi munkákat - tette hozzá a szakember.



A második lépcsőben december 17-re állították be a tározótó immár végleges téli állapotát: visszatöltéssel 560 centiméterről 610 centiméterre emelték a vízszintet. A kialakult 50 centiméter vastag "vízpárna" még azoknak a halak biztosít védelmet, amelyek nem találtak megfelelő vermelő helyet. Így a tavaszi feltöltés kezdetéig a Tisza-tó téli vízszintje a Kisköre-felső vízmércén mért 610 centiméteren marad, amelyet egy kialakuló és levonuló árhullám módosíthat.



A Tisza-tó, a Kiskörei víztározó a Balaton után az ország második legnagyobb tava és egyben legnagyobb mesterséges tava a Tiszán. Területe 127 négyzetkilométer, amelyen mozaikosan váltakoznak a nyílt vízfelületek, szigetek, holtágak, sekély csatornák. Hossza 27 kilométer, átlagos mélysége 1,3 méter, és 43 négyzetkilométernyi sziget is található benne. 1973-ban építették meg a tiszai áradások szabályozására és az Alföld jobb vízellátására, feltöltése az 1990-es években fejeződött be. A téli vízszint beállítását minden évben elvégzik, a jégkárok, valamint a hirtelen áradások okozta veszélyek minimálisra csökkentéséért.