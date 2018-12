Demonstráció

2019 az ellenállás éve lesz - jelentette be az ellenzék a Sándor Palotánál

Donáth Anna, a Momentum alelnök, akit az egyik első tüntetésről elvittek a rendőrök, azzal kezdte, elképesztő látni, hogy karácsony előtt 2 nappal ennyi ember itt van. "Lesz miről beszélnünk karácsonykor az asztalok mellett. Közös sikereink vannak, Szombathelytől Egerig, Pécstől Nyíregyházáig tüntetnek nap, mint nap az emberek. Ilyet nagyon régen nem látott ez az ország. De közös sikerünk az is, hogy Európa-szerte együtt hangoztatják az 5 pontot azok a magyarok, akiknek el kellett vándorolniuk az országból." Elismételtette a tömeggel:

"Követeljük a rabszolgatörvény eltörlését, a rendőri túlórák eltörlését, a közigazgatási bíróságok megszüntetését, Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és a független közmédiát."



Szerinte összekovácsolódott a közösség, mert megszervezték magukat. "100 ezer háztartása visszük el az 5 pontot az ünnepek alatt" - ígérte. És azt, ami most elkezdődött, csak a kezdet.



"2019 az ellenállás éve lesz" - mondta.



"Legyetek dühösek és hangosak, mert jogotok van hozzá!" - fejezte be.



Ezután a szocialista Bárány Balázs következett, aki azt mondta, amikor az Echo Tv-ben beolvasta az 5 pontot, egyet elfelejtett: "Áder takarodj!"



"Azt mondják, soros-bérencek, törő-zúzó szar lumpen proletárok vagyunk, pedig nekünk csak elegünk van. Elegünk van abból, hogy egy maroknyi kivénhedt despota el akarja venni a hazánkat." - fogalmazott.



Azt mondta, tanultak az elmúlt 8 évből, és az elmúlt 2 hétből. "Változunk, ha kell, bemegyünk a tévébe, akkor is, ha nem akarják, ha kell, köztetek vonulunk a 100. sorban, ha kell, az első sorban, mert új ellenzék született, és jobb, ha az áruló kormány hozzászokik, hogy mostantól így néz ki az ellenzéki politizálás. Parlamenti pártok, parlamenten kívüli pártok, szakszervezetek, diákok, kismamák, nagymamák, és mindenki, akinek elege van abból, hogy szarba se vesznek minket a saját hazánkban. Harcoljatok a jogaitokért, a méltóságotokért, és ne felejtsétek, januárban folytatjuk" - mondta.



"Lebénítjuk az utakat, lezárjuk a gyárakat, felhagyunk a szolgálással. Ha léptek, veletek lépünk" - ígérte a hallgatók nevében Lipusz Balázs a Hallgatói Szakszervezettől. Azt mondta, nem marad más, általános sztrájkba kezdenek - írta a Magyarország.hu.

"Szabadság, jogok és méltóság és szabadidő nélkül nem lehet élni" - mondta a liberális Bősz Anett. "Addig megyünk, míg le nem váltjuk azt a kormányt, amelyik életbe léptette a rabszolgatörvényt."



Magyar György a Mindenki Magyarországért Mozgalom nevében arról beszélt, a parlament nem hozhatott volna semmilyen jogszabályt aznap, amikor a túlóratörvényt megszavazták. "Mocskos Fidesz" - zúgta rá válaszul a tömeg. "Aki a demokráciában alszik, nagyon könnyen diktatúrában ébred" - idézte Goethe-t. "Ébresztő!" - válaszolták az emberek.

"Velem szemben a nemzet egysége áll, jobbtól balig mindenki itt van, hogy megüzenje, ebből a hatalomból nem kér többet" - mondta a LMP-s Csárdi Antal. "Azért jöttünk, hogy kiköveteljük a tiszteletet a dolgozóknak." Így fejezte be:



"Döntsük meg ezt a rendszert, mert ez a rendszer a nemzet ellensége!"



Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének elnöke azt mondta, őrült jó, hogy ennyien vannak. Visszaemlékezett arra, amikor egyedül tüntettek. Akkor megkérdezték őket, mi értelme ennek. "Majd eljön a pillanat, amikor nem százan, hanem százezren leszünk. És ez kell!" - válaszolta. Majd így folytatta:



"Januárban álljon meg az ország!"



A Jobbik alelnöke, Gyüre Csaba arról beszélt, 1986-ban Orbánnal és Kövérrel ment át a Lánchídon, ahol ma, és ők demokráciát követeltek, vele együtt. "Most pedig ők lettek demokrácia legnagyobb ellenségei, az árulók." Szerinte amikor a dolgozók és a multik érdeke ütközik, ők nem a dolgozók mellé állnak. Akkor is kimutatták ezt, amikor cserbenhagyták a devizahiteleseket, és a bankok oldalára álltak. "De milyen országot építenek? Akarunk olyan országot, ahol egypártrendszer van, ahol a média a Fidesz kezében van, ahol csak a Mészáros Lőrincek kezében van a vagyon? Nem akarunk! Nem akarunk rabszolgák lenni a saját hazánkban! Innen is üzenjük, elegünk volt!"



Szűcs Zoltán Gábor, MTA TK kutató, korábbi MTA-s tüntetések szónoka azt mondta, az Akadémia ügye nem egy külön ügy. Szabadnak lenne szerinte azt jelenti, hogy nem vagyunk más ember kényének-kedvének kiszolgáltatva. Ezért szól ugyanarról a rabszolgatörvény, mint az MTA elleni támadás. "Nem attól szolgaság, hogy mostantól mindenkit kizsigerelnek, hanem attól, hogy bármikor bárkivel megtehetik. Ugyanígy lettek szolgák az akadémiai kutatók is, akik miniszteri kegyként kapják fizetésüket. A szolgaság minden formájában csak szolgaság. Megalázó, félelemmel teli, szabad emberhez nem méltó élet. Ha szabadon akarunk élni, együtt, vállvetve kell küzdenünk!"

Szél Bernadett független képviselő szerint rövid a 2 perces felszólalási idő, de nem baj, mert a mai helyzetet amúgy sem szavakkal, hanem tettekkel lehet megoldani.



"Ők az erőből, a tettekből értenek. A hatalmuk addig tart, amíg az oszd meg és uralkodj működik az országban. De ennek véget kell érnie."



"Nem tudom, miért vannak meglepve, hogy morajlik a város és az ország. Tartson tovább a morajlás, hogy értsék, az ő idejük lejárt."



Hadházy Ákos, szintén független képviselő azt mondta, az MTVA-ban be fogják olvasni az 5 pontot, és meg is fog valósulni, csak "érezniük kell a törődést." A végsőkig elmennek a szabad sajtóért, az európai ügyészségért, a független bíróságokért. Ezért nem volt színjáték, ami történt. Hogy Soros-ügynökök lennének, akik migránsokat akarnak betelepíteni? "Erre csak azt lehet mondani, a lónak a faszát" - fogalmazott a politikus, ami hamar népszerű jelszó lett a tüntetők körében.



Kiss László, a Szakszervezet a Tiszta Egészségügyért vezetője szerint a nővérek többsége már külföldön van. Ők tudják, mit jelent túlórázni. Azt mondta Áder János, kifizetik a túlórát, de erre nincs garancia, ahogy a béremelésükre sem. Elegük van a hazugságokból. "Állítsuk meg az országot!" - mondta.



A párbeszédes Szabó Tímea sorra üdvözölte a vidéki és külföldi városokat, ahol tüntettek a héten. Szerinte Áder csak Orbán Viktor gerinctelen bábja. "Bajszos szar" - skandálták a tüntetők.

Törley Katalin, Tanítanék Mozgalomtól a sztrájkról beszélt. "Tanárok 10 ezrei évek óta túlóráznak ingyen, a technikai dolgozók éhbérért güriznek, a gyerekeink rabszolgasorban vannak, összeroskadnak a terhek alatt. Családok ezrei menekítik ki a gyerekeiket az oktatásból, és akik megtehetik, az országból is. De a legelesettebbek nem tudnak menekülni." - fogalmazott. "Orbán Viktor kormánya könnyen rúgott bele a társadalom legkülönbözőbb csoportjaiba, és még kiszolgáltatottabbá tette a legkiszolgáltabbakat. Eközben pár család felosztotta maga közt az ország vagyonát. Hiába tüntettünk."



"Olyan eszköz kell, ami fájni fog a hatalmon lévőknek. És ez legyen a sztrájk. Ami nagyon nehéz és fájdalmas a munkavállalóknak is, de minél többen támogatjuk, annál jobban fog fájni a hatalomnak. Legyen általános, országos, fájdalmas sztrájk, és legyen szolidaritás!"



"Szevasztok, ellenállók." - kezdte az MSZP-s Varju László. "Nem tudtak annyira megverni, hogy ne jöjjek. Én bányász voltam 10 éven át, tudom, mit jelent a túlóra, de a munkásnak, a bányásznak, a munkásnak nem túlóra kell, hanem tisztességes fizetés. Elég volt! Ha Orbán Viktor békét akar ebben az országban, mondjon le!" - követelte.



Az akadémikusok Stádium 28 köre üzenetet küldött, szerintük a túlóratörvény elhibázott, és szolidárisak a tüntetőkkel.



A beszédek végén mindegyik felszólaló felment a színpadra, odalent pedig a tömeg azt skandálta: "Orbán, takarodj!" Majd elénekelték a himnuszt. A tömeg zöme hazaindult, pár száz ember maradt. Néhányan wc-papírral dobálták meg a rendőröket, mások petárdákat, füstbombákat gyújtottak.