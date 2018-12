Demonstráció

Elemző: a tüntetések nem rendezik át a pártszimpátiát

Farkas Örs politikai elemző szerint belpolitikai szempontból a tüntetéssorozat egy statikus folyamat, a pártszimpátiát nem rendezi át. 2018.12.22 11:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elemző az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában úgy értékelt, a tüntetéseknek a belpolitikában nincs túl nagy hozadéka. Olyan ügy köré szerveződik, ami szerinte "az emberek zsebében nem nyitotta ki a bicskát", illetve csak azokéban, akik eleve kormányellenesek voltak - tette hozzá Farkas Örs, aki szerint a tüntetések "tüzelik" az ellenzéki szimpatizánsokat, de ugyanúgy a kormánypártiakat is.



Rámutatott arra is, hogy a munka törvénykönyve egyértelműen rögzíti, kizárólag a munkáltató és a munkavállaló között írásban megkötött megállapodás alapján van lehetőség önként vállalt 100, illetve 150 óra túlmunkára.



Az elemző szerint a tüntetések belpolitikai vetületénél fontosabb azok nemzetközi vonatkozása. Úgy véli ugyanis, nem lehet véletlen, hogy a budapesti tüntetésekkel egyidejűleg Rómában, Varsóban, Bécsben és Belgrádban is tüntetések voltak. Mindenhol ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanaz a korosztály, ugyanolyan jellegű és ugyanolyan hangulatú eseményeket szervezett meg. Ráadásul valamennyi országban jobboldali, bevándorlásellenes kormányok regnálnak - hívta fel a figyelmet Farkas Örs, aki szerint ez sem lehet véletlen.