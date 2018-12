Bakondi szerint legalábbis

A rendőrség, a TEK és a katonai rendészek is óvják a karácsonyi vásárok biztonságát

2018.12.20 13:53 MTI

A magyar hatóságok mindent elkövetnek, hogy az országszerte megnyílt karácsonyi vásárok látogatói biztonságban legyenek; a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a nagyobb helyszíneken a katonai rendészek is biztosítják a helyszíneket - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György elmondta, országszerte mintegy 160 karácsonyi vásár nyílt, ezek biztonságát a szükséges létszámmal, illetve technikai eszközökkel vigyázzák.



A főtanácsadó az ENSZ migrációs csomagjával kapcsolatban elmondta azt is, a magyar kormány álláspontja, hogy a migráció nem pozitív folyamat, különösképpen akkor, ha nem ellenőrzött keretek között történik.



Hozzátette, az Európai Unió is arra készül, hogy a saját, a migrációra vonatkozó direktíváit megfeleltesse az ENSZ-csomagnak.

Na de visszatérve hazánkba, a védelem egyik formája a sok BRFK feliratú betonakadály, amiket azért helyeztek ki a belvárosi vásárokat körülvevő utcákban, hogy ne lehessen nagyobb járművekkel a tömegbe hajtani. Ilyen, gázolásos merénylet történt már Berlinben, Nizzában és Barcelonában is.

Ehhez képest a 444.hu olvasója, András képén az látszik, hogy a budapesti betonakadályokat kihelyező hatóságok eszén túljártak: