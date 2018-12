Demonstráció

8 évre is börtönbe kerülhet egy tüntető diák - videó

Kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetést is kaphat egy kanadai-belga állampolgárságú diák, akit azzal gyanúsítanak, hogy a rendőrök felé rúgott és ütni is próbált a múlt szerdai tüntetésen. Hatóság elleni csoportos erőszak miatt indult ellene eljárás. A CEU-n tanuló diák ezt tagadja, szerinte a tömegben elveszítette az egyensúlyát, és ezért zuhant be a rendőrsorfal mögé. Az Országgyűlés sajtófőnöke szerint a Parlamentben és környékén többmillió forintos kár keletkezett a tüntetések alatt.