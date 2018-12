Bűnügy

Megbilincselve vittek el egy volt fideszes képviselőt

hirdetés

Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait bilincsben vitték el - értesült az Index. Azt egyelőre a megyei rendőrség és a TEK is tagadja, hogy az ő akciójukról lett volna szó.



A Fidesz egykori parlamenti képviselőjét, Ó. Ferencet megbilincselve vitték el az encsi járási hivatalból, miután leteperték a parkolóban - írta az Index. Azt a megyei rendőrség és a TEK is tagadta, hogy ők intézkedtek volna. A hivatal egyik munkatársa azt mondta: nem rendőrök voltak ott, de az eset valóban megtörtént.



A portál úgy értesült, hogy egy helyi étteremben is megjelentek nyomozók, akik a hivatal egyik ott ebédelő munkatársát is őrizetbe vették, valamint további négy személyt őrizetbe vettek.